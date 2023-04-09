جامعة بني سويف التكنولوجية تشارك في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة

أعلن الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، مشاركة طالبات الجامعة في البرنامج التدريبي "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة"، وهو برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التوجيه على التوظيف، حيث يتمحور التدريب حول بناء الملف المهني (السيرة الذاتية)، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الكمبيوتر، الكتابة المهنية، وثقافة وأخلاقيات بيئة العمل.

وأكد الدكتور محمد خضر، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة والاستفادة من إمكاناتها كرائدة أعمال وعاملة وكمحرك للتغيير وكذا لتقليل العوائق التي تواجه المرأة من أجل تعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولًا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في البرنامج الاقتصادى لتمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030، بهدف دعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية الشاملة.

يذكر أن البرنامج يركز على أربع محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا والواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة كما يركز البرنامج على وظائف ذوى الياقات البيضاء أي استهداف النساء المؤهلة للعمل في وظيفة مهنية أو إبداعية.