الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لمتابعة توافر السلع الغذائية خلال رمضان بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، رئيس الحي، وبمشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة ومباحث التموين وقسم التراخيص بالحي؛ بحملة مكبرة لمتابعة توفر السلع الغذائية أثناء شهر رمضان الكريم ومراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات استهدفت مختلف قطاعات حي شرق سوهاج.

من جهته، أكد هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف وتأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة الاهتمام بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات.

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق بناءً علي تعليمات المحافظ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة في جميع القطاعات وإزالة دور مخالف تحت الإنشاء في المهد ومصادرة مواد البناء حديد وأخشاب بعقار بشارع إيهاب مقلد، حيث تمكنت أعمال المتابعة والرصد الميداني من رصد المخالفة، وعلى الفور تم التوجه إلى موقع المخالفة، وتمت إزالة حوائط بالدور السابع إزالة كاملة، وتم ضبط ومصادرة أعمال الحديد المسلح في حدود طن ونصف، وكذلك تمت مصادرة الأخشاب، وجار المتابعة في باقي القطاعات تباعًا، وكانت الحملة برئاسة رئيس الحي.

كما قامت الوحدة المحلية لحى شرق أيضًا بحملة نظافة مكبرة ورفع مخلفات وأتربة في مختلف قطاعات حي شرق سوهاج في إطار توجيهات السيد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة رفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد رئيس حى شرق على تواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات، كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة المواطنين ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

البيئة التجمعات السكانية السلامة والصحة السلامة والصحة المهنية الصحة والطب المحافظ اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باحث التموين

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