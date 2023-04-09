فوربس: توقعات برفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى مايو المقبل

توقعت مجلة فوربس الأمريكية أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى في العالم الحالي 2024 وبالتحديد في شهر مايو وسط مخاوف من ارتفاع التضخم.

وقالت "فوربس" إن التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم برفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام ثم الاحتفاظ بالمعدلات عند مستويات مرتفعة لبقية عام 2023.

ووفقًا لـ"فوربس"، فإن فرص حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ما زالت موجودة بشكل كبير لا سيما مع احتمالية رفع سعر الفائدة مجددًا.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

وأوضحت "فوربس" أنه من المقرر أن تصدر قرارات سعر الفائدة المتبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 في 3 مايو، و14 يونيو، و26 يوليو، و20 سبتمبر، و1 نوفمبر، و13 ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مايو المقبل.

مخاطر الركود



وقالت مجلة "فوربس" إنه من المحتمل أن يتسبب الركود في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وذلك لأن الأهداف الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هي دعم التوظيف الكامل والتضخم المنخفض، وعادة ما يقلل الركود من فرص العمل وقد يساعد في خفض التضخم أيضًا، وربما قد يدفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، لا يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ركودًا في تقييمه الاقتصادي الحالي، يمكن أن يتغير ذلك مع ورود المزيد من البيانات، لا سيما أن هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الأمريكي قد يضعف، حيث تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في نمو العمالة، فضلًا عن اضطرابات سوق الإسكان ومخاطر سقف الديون واستئناف سداد قروض الطلاب، وكل هذه القضايا يمكن أن تؤثر أيضًا على الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.