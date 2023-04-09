تتشح بالسواد حتى عيد القيامة.. الكنائس تبدأ الأسبوع الأكثر قدسية فى السنة

بدأت الكنيسة المصرية، أسبوع الآلام الأكثر قدسية فى السنة القبطية، وهو الأسبوع الذي يحتفل فيه المسيحيون بدخول السيد المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، ثم صلبه وموته، ثم القيامة من الأموات حسب المعتقد المسيحي.

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التي شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم سبت النور.

وعقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين يحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصًا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام البصخة المقدّس التي تبدأ، غدًا، وتستمر حتى الأربعاء.

- الكنائس المسيحية تتوقف خلال أسبوع الآلام عن إقامة القداسات اليومية

وتتوقف الكنائس المسيحية خلال أسبوع الآلام عن إقامة القداسات اليومية، وبدأ صلوات البصخة المقدسة، التي تعنى الاجتياز أو العبور باللغة اليونانية، واتشحت الكنائس بالسواد، وأغلقت الأديرة أبوابها ليدخل الرهبان حالة من العزلة، حتى ليلة العيد.

فالبصخة هي الصورة اليونانية لكلمة فصح العبرية، وتعني العبور وفيها رمز إلى المسيح الذي تألم وصلب وانتقل بأتباعه من العبودية إلى الحياة الجديدة، حسب العقيدة المسيحية، ويعتبر الأقباط أيام البصخة أقدس الأيام، إذ يعايشون مع المسيح دخوله أورشليم واستقباله بسعف النخيل واجتماع مع تلاميذه للفصح قبل تسليمه وصلبه، حتى يتحل الحزن فرح بعيد القيامة.

كما تمنع زائريها من السلام المصحوب بالتقبيل طيلة الفترة الممتدة بين يوم الأربعاء وحتى إقامة قداس عيد القيامة، حرصًا على عدم تمثلهم بقبلة يهوذا الإسخريوطى تلميذ المسيح، مع الاتشاح بالستائر السوداء ورفع الصلوات والألحان الحزينة.

ويمثل يوم الجمعة، المعروف باسم الجمعة العظيمة، أحد أهم الأيام فى أسبوع الآلام، وفيه يستغرق الأقباط فى الصلوات لنحو 12 ساعة، تبدأ من الـ 6 صباحًا وحتى الـ6مساءً، لتذكر مشهد صلب السيد المسيح.

والجمعة العظيمة من أكثر أيّام الصّوم الإلزاميّة للمسيحيّين عند جميع الكنائس والطوائف إذ كان صلب يسوع المسيح يوم الجمعة، وفق المعتقدات المسيحية، حيث ينقطع المسيحيون عن الأكل والشرب بشكل كامل خلال فترة الصيام، بدءًا من ليل الخميس كما الحال في الكنيسة البيزنطيّة وأيضًا الكنيسة القبطيّة.