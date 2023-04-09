الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع الاحتفال به.. تعرف على أحداث يوم أحد الشعانين

أحد الشعانين
أحد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بأحد الشعانين بإقامة صلوات القداس الإلهي، و  يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس احد الشعانين بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون. 

- أحداث يوم أحد الشعانين

وقال الأغسطس حسام كمال في كتابه موسوعة أسبوع الالام انه يخبرنا التاريخ أنه في يوم الأحد الموافق 10 نيسان سنة 5534 للخليقة ،الذي يوافق الثلاثون للميلاد دخل رب المجد لأورشليم راكباً علي جحش ابن أتان كملك ومخلص منتظر.

وتابع: وكان اليهود يطلقون علي هذا اليوم "يوم شراء الخروف " لأنهم كانوا يشترون خروف الفصح ويحفظونه إلي اليوم الرابع عشر من شهر نيسان ليذبحونه في المساء  خر 36-1:12 ، أما يوم الاحتفال بالفصح فكان يسمي " يوم ذبح الخروف " وقد بدأ اليهود بالاحتفال بهذا العيد ابتداء من السنة الأولي لخروجهم من مصر .

وواصل، أما أحداث اليوم فبدأت عندما كان المخلص في طريقه لأورشليم مع تلاميذه فتوقفوا عند جبل الزيتون بالقرب من بيت فاجي، ثم أرسل اثنين من تلاميذه قائلا لهما : اذهبا إلي القرية التي أمامكما وحين تدخلانها للوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً ابن أتان فحلاهما وأتياني بهما ،وإن قال لكما أحد شيئاً فقولا إن الرب محتاج اليهما.

- موكب دخول أورشليم

وتابع  الأغسطس حسام كمال، ففعل التلاميذ هكذا وجاءا بالأتان والجحش معاً ووضعا عليهما ثيابهما، فجلس المخلص والتف حوله التلاميذ ليبدأ موكب دخول أورشليم ، وعندما أقترب من المدينة سارعت الجموع لاستقباله وأحاطوا به من كل ناحية وهم حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون في أيديهم وفرشوا ملابسهم في الطريق رافعين أصواتهم بالهتاف قائلين "أوصنا لابن داود أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب " " مت 9:21  "، وللوقت ارتجت المدينة بسبب هتافات الشعب الكبير والذي كان يبلغ عدده 2 مليون كما ذكر يوسيفوس المؤرخ .

 وأضاف أما هتافاتهم التي كانت بحماس فلأنهم ظنوا أن المسيح جاء يخلصهم من الرومان كملك أرضي، وقد عاشوا قرون كثيرة علي هذا الأمل ولم يكن لديهم علم بأن عدوهم ليس الرومان بل الشيطان، وبالتالي لم يفهموا أن المسيح جاء ليملك علي القلوب لا على بلاد حيث أنه هرب عندما أرادوا أن يجعلوه ملكاً " مت 15-14:6".

وقد أثارت كل هذه الأمور حقد الفريسين وغضب رؤساء الكهنة فطلبوا منه أن ينتهز تلاميذه والجموع ليكفوا عن هتافاتهم فرد عليهم ( لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ ) " لو 40:19 ".

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