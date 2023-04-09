الزمالك بجهازه الجديد فى مهمة ثأرية أمام البنك الأهلى لتصحيح أوضاعه بالدورى

يخوض الزمالك مباراة ثأرية أمام البنك الأهلي في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يخوض المباراة بجهاز فني جديد بقيادة عبد الواحد السيد مدير الكرة ومدحت عبد الهادي وأحمد مجدي مدربين ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى.

ويسعى الجهاز الفني لقيادة الفريق للعودة للانتصارات التي غابت عنه في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام انبي والمصري ما أدى لتراجع الفريق للمركز السابع برصيد 33 نقطة بفارق 12 نقطة عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني وفي المقابل يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من ثلاثة انتصارات و8 تعادلات و11 هزيمة وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على بيراميدز والتعادل مع سموحة والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا وإنبي ويسعى لتكرار مافعله في بطولة كأس الرابطة عندما هزم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة للابتعاد عن مثلث الهبوط.

الزمالك الذي يسعى للثأر لهزيمته في بطولة كأس الرابطة يعاني من أزمة تتمثل في غياب عدد كبير من اللاعبين هم: محمود شبانة ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا وعمر جابر، بينما يعود أحمد أبو الفتوح ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسى وسيف الجزيرى وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغني، كما يواجه الجهاز الفني مشكلة أخرى تتمثل في ضعف خط الدفاع والأخطاء الساذجة التي يرتكبها المدافعون والتي أدت للهزيمة أمام انبي والمصري وحرص الجهاز الفني على علاج هذه الأخطاء في التدريبات.

وفي وجود الجهاز الجديد لايعلم أحد هل يستمر الفريق في العب بطريقة 4-4-2 أم يعود لطريقة 3- 4-3 لكن من المؤكد وجود تغير ات في التشكيل الأساسي خاصة في خطى الدفاع والوسط.

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

الجهاز الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد أبوالفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وناصرمنسي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.

في المقابل اختار القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد صبحي وعبد الرحمن حامد وسعيدو سمبوري وأسامة ابراهيم وأحمد ياسين ومحمود الجزار وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وحمدي علاء ومحمود سيد ومحمد فتحي وإسلام جابر وموسى دياوارا ومحمد هلال وأحمد ياسر ومحمد بسيوني وكريم بامبو وباسم مرسي وأسامة فيصل ومحمود قاعود.

وشهدت القائمة غياب كل من محمد أبوجبل ومحمود الزنفلي وأحمد سعيد ورزاق سيسيه وفراس بن عايفية.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده تامر رشاد وعدي عيد ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.