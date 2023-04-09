الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

‏‏لميس الشرنوبى: "ثقافة ببا" جاهز لافتتاحه اليوم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت لميس الشرنوبى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنها تتواجد منذ أمس السبت بمحافظة بنى سويف لمتابعة الإستعدادات الاخيرة قبل افتتاح قصر ثقافة ببا الأحد.

 

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور" أن الدكتورة نيفين الكيلانين وزيرة الثقافة المصرية، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، يفتتحان قصر ثقافة ببا بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد فى الثامنة مساءً، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولميس الشرنوبى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى‏ لدى ‏الهيئة العامة لقصور الثقافة‏‏‏.

 

 يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء البنية التحتية وتطويرها، جنبا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي من أجل بناء الإنسان المصري.

 

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤخرا الاستعداد لانتقال الموظفين إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

 

وعقد رئيس الهيئة أولى اجتماعاته بالمقر الجديد الأحد الماضي، وناقش خلاله تيسيير إجراءات انتقال العاملين بالهيئة إلى العاصمة الإدارية، وخطة الهيئة في الفترة المقبلة.

 

في سياق متصل، تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان الجاري عديد من الفعاليات المتنوعة بمواقعها بالقاهرة ومختلف الأقاليم الثقافية، من بينها الفعاليات الرمضانية للقوافل الثقافية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

كما تشارك الهيئة في معرض فيصل للكتاب الرمضاني في دورته الحادية عشر بأحد إصدارتها، ومعرض الكتاب المسرحي الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.

 

ويشهد الممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، فعاليات الأنشطة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن خطة الهيئة التي ينفذها فرع ثقافة بني سويف، خلال شهر رمضان وتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية ، على مدار 10 أيام في الفترة من 11 رمضان /1 أبريل الجاري وحتى 20 رمضان /11 أبريل من نفس الشهر.

رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى لميس الشرنوبي شمال الصعيد الثقافي محافظة بني سويف إفتتاح قصر ثقافة ببا الدكتورة نيفين الكيلانين محافظ بني سويف

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