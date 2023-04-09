نجلة الراحل سيد مكاوى: والدى رفض عملية استرجاع بصره واعتمد على الخيال

قالت السيدة أميرة مكاوي، نجلة الراحل الملحن سيد مكاوي، إنه عُرض على والدها إجراء عملية جراحية في الخارج لاسترجاع بصره بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

روائع سيد مكاوي

وأكدت السيدة أميرة مكاوي، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أن والدها قام بتلحين غنوة "فلانتينا"، وبعد هذه الغنوة بوساطة من السيدة أم كلثوم عُرض عليه إجراء عملية جراحية في الخارج.

فقدان البصر

وتابع:" سألت بابا رفضت ليه عرض العملية، قالي أنا طول الوقت متخيل الشجرة بشكل معين، وكل حاجة في الدنيا ليها شكل معين في خيالي، ليه عاوزني أشوف الدنيا بالشكل اللي انتو شايفينه؟".

وأضافت في حديثها، أن خياله للأشياء كان يضاهي الحقيقة والواقع الفعلي، حيث كان يعلم شكل أبنائه بالرغم من فقدان بصره.