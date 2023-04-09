الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب غياب 7 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام البنك الأهلى فى الدورى

الزمالك
الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 7 لاعبين في مباراته أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد المباراة ظهور مدحت عبدالهادي كمدير فني للفريق لحين تولي خون كارلوس أورسويو مسئولية قيادة الفريق فنيا، ويقدم الوطن سبورت غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري.

ويغيب محمد عبد الشافي عن المباراة لعدم الجاهزية من الإصابة التي لحقت به بكدمة في القدم، إضافة إلى استبعاد عبدالله جمعة لإصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والمصري في الدوري، وغياب محمود شبانة للتأهيل من الإجهاد العضلي الذي لحق باللاعب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استبعاد الرباعي محمد أشرف روقا، وعمر جابر، وسامسون أكينيولا، ومحمد طارق لأسباب فنية خاصة بمدرب الفريق.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الغد كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حاتم محمد سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

الزمالك البنك الأهلي 7 لاعبين الدورى المصرى

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