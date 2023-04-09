التجمع: انطلاق الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لاستعادة دورها المجتمعى والسياسى

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق الحوار الوطني في الوقت المحدد له بداية مايو المقبل، فرصة سانحة لكافة الأحزاب والقوى السياسية لإعادتها على المشهد السياسي والاجتماعي، والمشاركة معا في بحث تحديات وقضايا المجتمع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن دعم الرئيس السيسي لخطوات الحوار الوطني، يوفر لهذا الحوار كافة مقومات نجاحه، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على دراسة أي مقترح يصدر من قبل مجلس الأمناء بالمشاركة مع الحكومة وكذلك المجالس النيابية، مشيدا بحالة التجانس والتضافر بين القيادة السياسية والحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، واستجابة الأحزاب ومتابعتهم بشكل مستمر لأي خطوة أو إجراء أو اجتماع يعقده مجلس الأمناء.

وأكد أن هذا سيساهم في إنجاح الحوار الوطني والإعلام بالمصلحة العامة للوطن، هذا الهدف الرئيسي الذي جاء الحوار الوطني من أجله.

على صعيد آخر يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، طلبًا لتحديد موعد المناقشة مقدمًا من النائب طارق نصير، و20 نائبًا آخرين، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأشار التقرير إلى أن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد والجوانب وتحمل تأثيرات عدة وتداعيات على اقتصاديات مختلف الدول، ومن بينها مصر الأمر الذي يستوجب البحث عن رؤى جيدة وأفكار متطورة تمكن الدولة من مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهنا يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائري، وهو المفهوم الذي ظهر في سبعينيات القرن الماضي ويستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات عن طريق تبسيط العلميات وسلاسل الإمداد وهذا يعني إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام.