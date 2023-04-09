"تجليات مصرية".. جمال الغيطانى يعرض شرحا لـ"بيت السحيمى" وعمارته الإسلامية

استعرض الكاتب الراحل جمال الغيطاني، في حلقة مسجلة لبرنامج "تجليات مصرية" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، شرحًا تفصيليًا لـ"بيت السحيمى" وعمارته الإسلامية الفريدة، وقال: نحن أمام مجمع حقيقي لفن الخرط العربي "فن الأرابيسك".

وأضاف جمال الغيطاني، أن هناك 7 أقسام وتوازن في الفن العربي، والإحساس بالتوازن والميزان والعدالة القديمة، والتي جاءت من القرآن الكريم، منها سورة الرحمن، لافتًا إلى أن كل مربع لوحة فنية متكاملة تقول رسالة ومعلومة وفائدة.

تابع "الغيطاني": هنا نصوص صوفية بالغة الدلالة، وهي "انس ما قرأت وامح ماكتبت"، وهذا ما يوحى به التكوين الفريد، وهو ما أسميه مرجعية فن الخرط العربي، وهي أجمل شرابية في بيت السحيمي، وقد تكون في العالم الإسلامى أجمع.