كشف مستعجل الحلقة 2.. الدكتور سهام فى ورطة بسبب يوسف وعلياء

مسلسل كشف مستعجل

وجد الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) نفسه في ورطه بسبب أزمته مع يوسف (مصطفى خاطر) والذي يعاني من أزمة نفسيه وما حدث مع شقيقته علياء (هنادي مهنا) وذلك في الحلقه الثانية من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

كشف مستعجل الحلقة 2

تواجدت علياء (هنادي مهنا) شقيقة الدكتور سهام داخل إحدى البروفات إلا أن المخرج كان متعنتًا معها وجعلها تقوم بتكرار المشهد أكثر من مرة إلا أنه انتهى الأمر في النهاية بإهانتها من قبل المخرج أمام فرقه التمثيل.

وتعنت المخرج معها بشدة بسبب وجود يوسف في إحدى البروفات السابقة والتعدي عليه بالضرب بسبب مشاجرته مع علياء المستمرة وهو ما دفعه بالتعدي بالضرب على المخرج دفاعا عن علياء، وعندما تساءل المخرج عن طبيعة علاقتهم أكدت أنهم مرتبطون ببعضهما.

جاء ذلك في الوقت الذي كان يحاول يوسف الارتباط بعلياء وأن يصارحها بمشاعره ولكنها كانت ترفض بشدة وكان يطاردها في أكثر من مكان والذي كان من ضمنهم أماكن البروفات التي تقوم بها إلا أنه بسبب مشاجرتها المستمرة مع المخرج وجدت نفسها متورطة في علاقة عاطفية بالإجبار مع يوسف.

مسلسل كشف مستعجل

وبعد أن تعرضت علياء للإهانة من قبل المخرج والاضطهاد المستمر لها تم إنهاء البروفا لتجلس هي وصديقتها والتي تخبرها أن ما يقوم به المخرج من تعنت معهم بسبب علاقتها مع يوسف والذي تعدى عليه بالضرب والإهانة من قبل لتخبرها علياء أن الوقت قد تأخر في هذا الحديث وأنه من المقرره أن يتقدم لها يوسف رسميا الليلة.

لم يكن الدكتور سهام على علم بعلاقه يوسف وعلياء وعندما توجه لمنزل العائلة لمقابلة عريس شقيقته والذي لم يكن على علم بهويته اصطحب معه زوجته وبناته الاثنين وبمجرد وصول يوسف اندهش الدكتور سهام وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل.

كشف مستعجل

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل الفنان محمد عبد الرحمن (توته)، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين، وعدد من ضيوف شرف وهما محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب.