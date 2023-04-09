الحلقة 17.. التحرش أبرز القضايا التى يناقشها مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة الكثير من القضايا أبرزهم في الحلقة 17 التحرش، وتعتبر قضية التحرش من القضايا لهامة في المجتمع، ويتعرض الكثير من الفتيات يومياً لتلك الظاهرة الخطيرة، والكثير من الفتيات يتعرضن في كل يوم إلى كل أنواع التحرش بدءًا من النظرات والتحرش اللفظي وصولاً إلى الاعتداء الجنسي، بكل بجاحة وجرأة من المتحرش.



مسلسل “حضرة العمدة” سلط الضوء علي قضية التحرش، ولكن الأهم أن تواجه الفتيات تلك الجريمة مثل ما فعلت صديقة سهير الأرملة التي تعرضت إلى تحرش من الشيخ حافظ مدير المدرسة، بعد أن طلبت منه الأرملة وظيفة في المدرسة وأنها في أمس الحاجة إلى تلك العمل، خاصة بعد وفاة زوجها، ولكن استغل احتياج الفتاة وفام بالتحرش بها ولكنها لم تسكت عن حقها وهذا ما يسعى إليه المسلسل إلى إفصاح الفتيات عن المتحرشين ومواجهتم

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ويعتبر التحرش من أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل “حضرة العمدة” وكيفية التغلب علي تلك الظاهرة التي تسوء حياة الفتيات ومنهم من لا يقدر مواجهة تلك المواقف خوفًا علي نظرات المجتمع.



أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبي، وشارك في تلك العمل الدرامي العديد من النجوم الجدد الموهوبي، وعدد كبير من الفنانين الكبار أبرزهم بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، شادي مقار، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز،. وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



ومسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى ويسلك الأضواء علي الكثير من القضايا المهمة والخطيرة التي تهدد المجتمع والفتيات مثل ختان الاناث والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، والإبتزاز الإلكتروني والتطرف الديني وتمكين المرأة.



مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة



يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة الحمراء.