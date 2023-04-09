الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 17.. التحرش أبرز القضايا التى يناقشها مسلسل حضرة العمدة

روبي في مسلسل حضرة
روبي في مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة الكثير من القضايا أبرزهم في الحلقة 17 التحرش، وتعتبر قضية التحرش من القضايا لهامة في المجتمع، ويتعرض الكثير من الفتيات يومياً لتلك الظاهرة الخطيرة، والكثير من الفتيات يتعرضن في كل يوم إلى كل أنواع التحرش بدءًا من النظرات والتحرش اللفظي وصولاً إلى الاعتداء الجنسي، بكل بجاحة وجرأة من المتحرش.


مسلسل “حضرة العمدة” سلط الضوء علي قضية التحرش، ولكن الأهم أن تواجه الفتيات تلك الجريمة مثل ما فعلت صديقة سهير الأرملة التي تعرضت إلى تحرش من الشيخ حافظ مدير المدرسة، بعد أن طلبت منه الأرملة وظيفة في المدرسة وأنها في أمس الحاجة إلى تلك العمل، خاصة بعد وفاة زوجها، ولكن استغل احتياج الفتاة وفام بالتحرش بها ولكنها لم تسكت عن حقها وهذا ما يسعى إليه المسلسل إلى إفصاح الفتيات عن المتحرشين ومواجهتم

.

ويعتبر التحرش من أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل “حضرة العمدة” وكيفية التغلب علي تلك الظاهرة التي تسوء حياة الفتيات ومنهم من لا يقدر مواجهة تلك المواقف خوفًا علي نظرات المجتمع.


أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل  "حضرة العمدة" من بطولة روبي، وشارك في تلك العمل الدرامي العديد من النجوم الجدد الموهوبي، وعدد كبير من الفنانين الكبار أبرزهم بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، شادي مقار، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز،. وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


ومسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى ويسلك الأضواء علي الكثير من القضايا المهمة والخطيرة التي تهدد المجتمع والفتيات مثل ختان الاناث والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، والإبتزاز الإلكتروني والتطرف الديني وتمكين المرأة.


مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة


يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة الحمراء.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17 مسلسل حضرة العمدة الحلقة السابعة عشر مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

كشف خدع الدجالين.. أبرز ما يقدمه "عملة نادرة" بحلقاته

الجيش السوري : مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في محاولة تسلل فاشلة

الإسماعيلى يواصل استعدادته لمواجهة إنبى.. الخميس

التجمع: انطلاق الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لاستعادة دورها المجتمعى والسياسى

والد الطفل الذى لقى مصرعه فى حريق منزله بالقليوبية: ابنى لبس الكفن بدل لبس العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل