الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. دكتور سهام تحت المراقبة ويوسف في طريقه لجريمة جديدة

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

بعد أن انصرف كلا من دكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) ويوسف (مصطفي خاطر) من قسم الشرطة بعد أن كان يسعى كلا من الطرفين لتحرير محضر ضد الأخر إلا أن الأمر انتهى بالصلح في الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل.

 

كشف مستعجل الحلقة 2

وتوجه الدكتور سهام إلى منزله ودخل مسرعاً لغرفة بناته لكي يطمئن عليهم ومن بعدها دخل غرفة زوجته والتي حاول أن يوقظها من النوم، ومن ثم حاول الدكتور سهام أن يخبر زوجته لي لي (إلهام وجدي) بما حدث معه اليوم في العيادة النفسية وما شاهده من أحداث مع يوسف مصطفى خاطر الذي يعاني من مرض نفسي وهو ارتكاب جرائم القتل ويحتاج من الدكتور سهام أن يعالجه.

ليتفاجأ الدكتور سهام باتصال هاتفي لديه ليرد مسرعاً ويجده يوسف هو من على الهاتف ليحذره مرة أخرى من إخبار أي شخص ويؤكد له أنه يقوم بمراقبته حتى في غرفة نومه الأمر الذي أثار انزعاج وتوتر وخوف الدكتور سهام.

 

مسلسل كشف مستعجل

وبعدها ظهر يوسف وهو موجود في إحدى المطاعم ليظهر للمرة الأولى الفنان (محمد لطفي) وهو يغني باللغة الفرنسية ومن بعدها يأخذ يوسف ليتحدث منه ويطلب منه ارتكاب جريمة أخرى ولكنها ليست جريمة قتل وإنما جريمة سرقة بضائع وبالفعل وافق يوسف على ارتكاب الجريمة مقابل عدد من الدولارات.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. يوسف يحرر محضرا ضد الدكتور سهام عز الرجال

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. يوسف يعطي لسهام مهلة أسبوعين لاتخاذ قرار علاجه

كشف مستعجل

بدأ الدكتور سهام في التفكير للتخلص من الازمة الواقع فيها مع يوسف ما جعله يفكر في الهروب خارج البلاد، وبحيله ذكية ولهروب من مراقبة يوسف له استدرج أحد المسؤولين عن استخراج اوراق السفر والفيز لإحدى الأماكن دون أن يشعر به يوسف ليطلب منه السفر خارج البلاد في أسرع وقت على أن تكون إحدى البلاد البعيدة ليقع الاختيار في النهاية على إحدى الدول الصين او اليابان او كوريا.

لحين الانتهاء من إجراءات وأوراق السفر لخارج البلاد طلب منهم حجز عدد من الأيام القليلة في إحدى المحافظات الساحلية على أن يكون بعيداً عن القاهرة وبعيد عن أعين يوسف وبالفعل ذهب إلى منزله ليخبر زوجته لي لي وبناته وهم والذين استقبلوا الأمر بسعاده بالغه وقرر أن يأخذ أجازة من المدرسة الخاصة بالبنات لحين انتهاء اجازتهم الساحلية.

إلا أنه كادت أن تفسد خطة الدكتور سهام للهروب من البلاد خاصة بعد أن أخبر زوجته لي لي أنه سوف يصطحب أسرته والده ووالدته وشقيقته معهم في الاجازه الساحلية الأمر الذي رفضته بشدة إلا أن سرعان ما تدارك الدكتور سهام الموقف وقام باقناعها.

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