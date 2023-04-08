مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. يوسف يحرر محضرا ضد الدكتور سهام عز الرجال

بعد انتهاء المقابلة بين يوسف (مصطفى خاطر) والدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) وانصراف يوسف من العيادة النفسية توجه الدكتور سهام مسرعا إلى أقرب قسم شرطة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل.

احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2

وقد تفاجأ الدكتور سهام عز الرجال في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2 بطلب يوسف أن يعالجه من أزمته النفسية حيث أنه يعاني من القتل وهو صاحب أكبر عدد جرائم خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الدكتور سهام للتهرب منه ورفض هذا الطلب.

وقد أعطى يوسف الدكتور سهام مهلة أسبوعين لكي يفكر في الأمر ويتخذ قرار بطبيعة علاجه وحذره أنه في حالة أن يقوم بأي تصرف ضده أو يخبر أي شخص عن حقيقة أمره سوف يقتله هو وأسرته وعائلته بالكامل، إلا أنه بمجرد انصراف يوسف من العيادة توجه الدكتور سهام لقسم الشرطة لكي يبلغ عن يوسف.

مسلسل كشف مستعجل

وخلال احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2 ، بمجرد وصول الدكتور سهام لقسم الشرطة طلب منه أمين الشرطة بطاقته وأخبره بأنه يدعى سهام عز الرجال سهام عز الرجال الأمر الذي تبين بعده أن أمين الشرطة على علم بشخصية الدكتور سهام وسرعان ما قام بالنداء على يوسف ليحضر في الحال والذي تبين أنه هو الآخر كان متواجد داخل القسم.

بمجرد دخول يوسف لأمين الشرطة، أشار على الدكتور سهام وأكد أنه الشخص المطلوب ليتبين بعد ذلك أن يوسف قد حرر محضر ضد الدكتور سهام بأنه قام بالتعدي عليه بالضرب وتكسير سيارته الأمر الذي أثار تعجب وذهول الدكتور سهام.

وأكد يوسف للدكتور سهام أنه قد سبق وحذره باتخاذ أي تصرف فيه الإفصاح عن شخصية يوسف وأنه قاتل محترف وأنه كان متأكد من أنه سوف يذهب لقسم الشرطة للإبلاغ عنه ما جعله يسبق ويقوم هو بالتوجه للقسم وتحرير محضر ضده إلا أن الأمر انتهى في النهاية بإتمام الصلح بين كلا منهما يوسف والدكتور سهام، ويذهب بعد ذلك الدكتور سهام لمنزله ليعيد التفكير في الأمر وما حدث له داخل عيادته النفسيه من قبل يوسف.