السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة برج العرب يتابع معرض «أهلا رمضان» ويؤكد على محاربة جشع التجار

معرض اهلا رمضان ببرج
معرض اهلا رمضان ببرج العرب

تفقد اللواء طه زهير، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية اليوم، معرض «أهلا رمضان» للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الاساسية بأسعار تنافسية، فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة بكافة احياء المحافظة.

وأكد «زهير»، على محاربة الغلاء وجشع التجار من خلال دعم الدولة للمعارض لمنافسة التجار واجبارهم على تخفيض الأسعار

والجدير بالذكر، أن المعرض منعقد بشارع ابوبكر الصديق بجوار الوحدة البيطرية ببرج العرب القديم، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان.


وكان قد افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في 13مارس الماضي، معرض «أهلا رمضان» بجوار مبنى مركز ومدينة برج العرب، والكائن في أبو بكر الصديق بجوار الوحدة البيطرية برج العرب القديم،في إطار سلسلة معارض «أهلا رمضان»المقامة بالإسكندرية.


و أكد «الشريف» على حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مما تساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك تشهد المعارض تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، وثمن جهود جميع للجهات والشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان.
 

والجدير بالذكر أنه تم افتتاح 17 فرع لمعارض أهلا رمضان بالأحياء المختلفة بالمحافظة، بين معارض بالميادين وآخرى بالمجمعات الاستهلاكية لتغطية جميع أنحاء المدينة شرقًا وغربًا، لتوفير كافة السلع الغذائية، والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال الشهر الكريم تصل لـ30%، ومن المقرر أن تستمر سلسلة معارض اهلا رمضان حت نهاية الشهر الكريم.

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مركز ومدينة برج العرب اهلا رمضان توافر السلع الغذائية أسعار مخفضة محاربة الغلاء وجشع التجار

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