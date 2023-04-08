السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير المالية الألماني:عجز الميزانية العام المقبل سيتراوح بين 14 و18 مليار يورو

ألمانيا
ألمانيا

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن عجز الميزانية الألمانية العام المقبل سيتراوح بين 14 و18 مليار يورو.

وأضاف ليندنر فى تصريحات لصحيفة Rheinische Post، أنه وفقا لآخر التقديرات، في العام المقبل سيكون لدينا عجز بين 14 مليار يورو إلى 18 مليار يورو في حال الحصول على عائدات تبلغ 424 مليار يورو.

وأكد وزير المالية الألماني أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إنفاق إضافي، على سبيل المثال، على الدفاع أو التعليم، فسيتعين قطع التمويل عن المجالات الأخرى بشكل أكبر، وفقا لما نقته وكالة تاس الروسية.

وكشفت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، عن معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع بشكل غير متوقع في مارس 2023 إلى مستوى 5.6%.

ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب النقص فى اليد العاملة

وبعد وصوله من جزيرة لاريونيون، التحق ستيفن مايو، (23 عامًا)، بمصنع "آرسيلورميتال" في مدينة أيزنهوتنشتات بألمانيا، لتلقي تدريب مهني في مجموعة الفولاذ العملاقة.
هذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات تضررًا بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا.
أمام هذا التحدي، على حكومة أولاف شولتس تبني مشروع قانون يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبًا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس "قدرات" المرشحين على الاندماج في المجتمع.
الهدف هو جذب مزيد من العاملين، وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
بالنسبة لستيفن، كان الراتب الأعلى والمستقبل المهني وراء قراره مغادرة جزيرته إلى هذه المدينة القريبة من الحدود مع بولندا عند التخوم الشرقية لألمانيا.
وأثار هذا القرار ارتياحًا للمجموعة العملاقة التي أدرك مديرها في ألمانيا راينر بلاشيك أن جذب متدربين شباب مثله "يزداد صعوبة".

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