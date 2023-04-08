الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. استبسال الضابط درديري رغم إصابته

الضابط درديري
الضابط درديري

أظهرت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 عن اشتداد المعركة شراسة بين كل من قوات الجيش والتكفيريين وتكبيد العناصر العناصر التكفيرية خسائر فادحة.  

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 عن هجوم عناصر من التكفيريين على كمين الضابط درديري، والذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، واستبسال الضابط في قتال هذا الجيش، وعدم توقفه رغم إصابته عدة مرات.

كما أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 كذلك ما قام به المجند أبانوب وهو يسارع لحمل المصابين على كتفه إلى داخل الدبابة.

وكانت قد أظهرت حلقة أمس مكالمة مفاجئة قام بها الضابط إدريس لأسرته اطمئن فيها على زوجته وأطفاله وقال لهما كلمات مؤثرة في إشارة إلى شعوره بقرب استشهاده.  

وقد ألحق الجيش المصري في صفوف هذه المعركة الدامية خسائر فادحة خاصة بعد دخول الجيش المصري بالطائرات الآباتشي إلى مدينة الشيخ زويد عقب حصار التكفريين للمدينة بعبوات ناسفة لمنع الدعم البري لها.

وحرق التكفيريون إطارات السيارات داخل المدينة لكي يزداد الدخان داخلها وتصعب الرؤية على قوات الجيش إذ قال أحد أفراد الجماعة الإرهابية "دخان عايز الدنيا هنا كلها دخان" كذلك قال الدكتور وحيد الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب لأحد التكفريين "إحرقوا كاوتش.. احرقوا كاوتش".

الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101.. هجوم الجيش بالآباتشي يسحق التكفريين

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. ضباط العمليات الخاصة يندسون وسط صفوف التكفيريين

احداث مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.


صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السابعة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة السابعة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

ضربة البداية.. «تحت الوصاية» يتربع على القمة.. وإشادات واسعة بـ«جت سليمة» و«كشف مستعجل»

براتب 6200 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 35 سنة

حبس شاب مزق طليقته لرفضها العودة لعصمته بأكتوبر

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. أحمد العوضي ينتقم من ابن عمه: "مسير الحي يتلاقى"

اعترافات لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات