مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. استبسال الضابط درديري رغم إصابته

أظهرت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 عن اشتداد المعركة شراسة بين كل من قوات الجيش والتكفيريين وتكبيد العناصر العناصر التكفيرية خسائر فادحة.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 عن هجوم عناصر من التكفيريين على كمين الضابط درديري، والذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، واستبسال الضابط في قتال هذا الجيش، وعدم توقفه رغم إصابته عدة مرات.

كما أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 كذلك ما قام به المجند أبانوب وهو يسارع لحمل المصابين على كتفه إلى داخل الدبابة.

وكانت قد أظهرت حلقة أمس مكالمة مفاجئة قام بها الضابط إدريس لأسرته اطمئن فيها على زوجته وأطفاله وقال لهما كلمات مؤثرة في إشارة إلى شعوره بقرب استشهاده.

وقد ألحق الجيش المصري في صفوف هذه المعركة الدامية خسائر فادحة خاصة بعد دخول الجيش المصري بالطائرات الآباتشي إلى مدينة الشيخ زويد عقب حصار التكفريين للمدينة بعبوات ناسفة لمنع الدعم البري لها.

وحرق التكفيريون إطارات السيارات داخل المدينة لكي يزداد الدخان داخلها وتصعب الرؤية على قوات الجيش إذ قال أحد أفراد الجماعة الإرهابية "دخان عايز الدنيا هنا كلها دخان" كذلك قال الدكتور وحيد الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب لأحد التكفريين "إحرقوا كاوتش.. احرقوا كاوتش".

احداث مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.



صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.