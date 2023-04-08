الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101.. هجوم الجيش بالآباتشي يسحق التكفيريين

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 عن استمرار المعركة العنيفة بين قوات الجيش والتكفيريين أثناء هجومهم على الكمائن ومدينة الشيخ زويد وإعلانهم زورًا أنهم قد سيطروا عليها.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ملحمة قدمها رجال الجيش المصري أمام هؤلاء التكفيريين الذين استخدموا العربات المصفحة وبنادق الجرينوف والعبوات الناسفة في ضرب الجيش والمدينة.

وتصدت قوات الجيش لأعمال الإرهابيين الوحشية، خلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ووصل الدعم من طيران الآباتشي الذي أثار في نفوس التكفيريين الرعب.

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ، استطاعت قوات الجيش إلحاق خسائر فادحة في صفوف التكفيريين والقضاء على أعداد كبيرة منهم، كما استطاع الجيش بفضل هذا الطيران أن يتقدم باستخدام قوات الدعم البري، بعد أن قام التكفيريون بتلغيم حدود المدينة لمنع دخول الدعم. 

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مسلسل الكتيبة 101 

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

 

صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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