مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. ضباط العمليات الخاصة يندسون وسط صفوف التكفيريين

استمرت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 في الإثارة إذ استكملت عرض المعركة الدامية بين الجيش والتكفيريين، وبطولة أفراد الجيش في التصدي لهجوم التكفيريين.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 عن اندساس قوات العمليات الخاصة وهما الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف والضابط خالد والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين وسط صفوف التكفيريين بنفس ملابسهم، للوقيعة بهم والقضاء عليهم.

واستطاعت بالفعل قوات العمليات الخاصة، خلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 تكبيد التكفيريين خسائر فادحة من خلال قتلها بشكل مفاجئ للعديد منهم دون علمهم بأنهم من قوات الجيش.

كما استطاعت قوات العمليات الخاصة حماية سيدة حامل وزجها من نيران المعركة حتى إبعادهم عن طريق نيران التكفيريين.

وقد أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 إقدام قوات الجيش على قتال التكفيريين وتشوقهم لنيل الشهادة بل واستبشارهم بالحلم بها.

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.