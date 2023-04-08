إصلاح إنارة الأعمدة والكشافات في زفتي بالغربية

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، على الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشرف على الحملة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، ومجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 71 كشافًا وتركيب 10 كشافات ولمبات "ليد" جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز والمدينة كذلك، فضلا عن صيانة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وعلي صعيد مختلف، أعلنت شركة الكهرباء بقطاع غرب بمحافظة الغربية، قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى بمراكز مدينة المحلة الكبرى، منها مغذيات سندسيس والجابرية والمعتمدية، وذلك غدا الأحد الموافق التاسع من شهر إبريل الجاري، لمدة 4 ساعات.

وأوضحت الشركة، أن السبب الرئيسي لقطع الكهرباء هو عمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطة محولات غرب المحلة، ومحطة محولات كفر حجازي.

وأضافت شركة الكهرباء بقطاع غرب بمحافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار عن مغذيات سندسيس والجابرية والمعتمدية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك من أجل عمل اختبارات على جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطة محولات غرب المحلة ومحطة محولات كفر حجازي.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمصالح الحكومية، باتخاذ احتياطهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، موضحة أن أسباب فصل التيار الكهربائي ترجع إلى إجراء بعض الاختبارات الفنية الخاصة بأعمال الشركة بجانب أعمال الصيانة الدورية.