الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9 أبريل 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاحد 9 ابريل 2023 في البنوك

ينال البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية اهتمام الكثيرين الذين ينوون الاستعداد لأداء فريضتي العمرة والحج هذا العام.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك
 

وفي التقرير التالي نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك الأجنبية والمصرية والبنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 
 

8.22 جنيه للشراء. 
8.24 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

 

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
 

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
 

8.20  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
 

8.19 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 

 

8.22 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
 

8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
 

البنك الدولي: انخفاض العملات أمام الدولار أدى لارتفاع التضخم بالبلدان المستوردة للنفط

مع ختام تعاملات السبت.. استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

 

دولار أمريكي 

30.83 جنيه للشراء. 
30.93 جنيه للبيع.

يورو
33.6412 جنيه للشراء. 
33.7601 جنيه للبيع.

 

جنيه إسترلينى
38.4797 جنيه للشراء. 
38.6140 جنيه للبيع. 

فرنك سويسرى
34.0676 جنيه للشراء. 
34.1907 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى
23.4527 جنيه للشراء 
23.5288 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.5183 جنيه للشراء. 
100.8697 جنيه للبيع. 

درهم إماراتى 
8.3965 جنيه للشراء. 
8.4238 جنيه للبيع. 

اليوان الصينى
4.4855 جنيه للشراء. 
4.5015 جنيه للبيع. 

الريال السعودي الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الأحد سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي سعر الريال السعودى اليوم الاحد

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أذكار الصباح اليوم الأحد فى اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

الثامن عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 9 أبريل 2023

الثامن عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم الأحد 9 أبريل 2023

بث مباشر.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس أحد الشعانين

أحمد مصطفى يكشف تفاصيل أطول مائدة إفطار جماعى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل