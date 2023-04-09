سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9 أبريل 2023 فى البنوك

ينال البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية اهتمام الكثيرين الذين ينوون الاستعداد لأداء فريضتي العمرة والحج هذا العام.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك



وفي التقرير التالي نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 أبريل 2023 في البنوك الأجنبية والمصرية والبنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري



8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر



8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية



8.20 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس



8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib



8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم





دولار أمريكي

30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

يورو

33.6412 جنيه للشراء.

33.7601 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.4797 جنيه للشراء.

38.6140 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.0676 جنيه للشراء.

34.1907 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

23.4527 جنيه للشراء

23.5288 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.5183 جنيه للشراء.

100.8697 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3965 جنيه للشراء.

8.4238 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.4855 جنيه للشراء.

4.5015 جنيه للبيع.