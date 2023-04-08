"حضرة العمدة" الحلقة 17.. سميحة أيوب تتدخل للصلح بين روبي وأحمد رزق

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 17 لمسلسل "حضرة العمدة" الذى يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم منهم روبي وأحمد رزق ومحمد محمود عبد العزيز، على شبكة قناة الحياة الفضائية.

تفاصيل الحلقة 17 لمسلسل حضرة العمدة

اجتمعت «الجدة نجية» وكبيرة عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة القديرة سميحة أيوب، على المائدة مع أحفادها كلا من «المستشار جلال» ويجسده الفنان أحمد رزق، و«حامد» شقيقه فى الأحداث ويجسده الفنان محمود حافظ، وتحدثت «الجدة نجية» مع «المستشار جلال» فى محاولة منها للصلح بينه وبين «صفية عارف الفارس» وتجسدها النجمة روبي.

سميحة أيوب تنجح فى الصلح بين روبي ورزق

ونجحت «الجدة» فى إقناع المستشار جلال، ليذهب إلى صلح «صفية» خاصة بعدما شنت عليه الأخيرة هجوما حادا بسبب ذهابه إلى القسم للإفراج عن «سامر ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، وضمانه له، بعد اتهامها لسامر بالشغب، بعد أن أساء سمعة إحدى الفتيات في قرية «تل شبورة»، بسبب عدم رغبتها فى الزواج منه.

قضايا يناقشها مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يناقش قضايا مهمة مثل الابتزاز الإلكتروني، وختان الإناث، الهجرة غير شرعية، تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، التطرف الديني، والكثير من القضايا المهمة في المجتمع وتسليط الضوء عليها وتمكين المرأة المصرية ومساواتها بالعمل مثل الرجال خاصة بعد توليه صفية الفارس عنده لقرية تل شبورة والتي تعتبر المرة الأولى التي تتولي بها سيدة عمودية، والأمر الذي أزعج عائلة الدهاشية الذين يتاجرون في أعمال غير مشروعة مثل المخدرات وغسيل الأموال، وتجارة السلاح وغيرها من القضايا التي تهدد أفراد المجتمع.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتم إعادة عرض الحلقة 3 مرات المرة الأولى فى تمام 2:30 صباحًا، والثانية فى تمام 10:30 صباحًا، أما الثالثة فى تمام الساعة 4:30 مساء، كما تعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرض الحلقات يوميا على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.