السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماد عبد الله: الصراع داخل هيئة مكتب مجلس المهندسين أثر بالسلب على الأداء النقابي

الدكتور حماد عبد
الدكتور حماد عبد الله

قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ورئيس شعبة الغزل والنسيج، إن هيئة مكتب مجلس النقابة بها خلاف شديد، وسبب ذلك تقصير واضح في الأداء النقابي خلال الفترة الماضية، ويجب إعادة تشكيل هيئة المكتب حرصا على المصلحة العامة.

وأشار في كلمته خلال جلسة نقاشية بحضور عدد من القيادات النقابية في نقابة المهندسين بالإسكندرية: الأمين العام يتجاوز صلاحيته ودوره، والنقيب يرفض قرارات هيئة المكتب بما أنتج وضع غير مقبول أثر بالسلب على أداء المجلس برمته، وطرحت تصور لحل الأزمة تتضمن إعادة انتخابات الهيئة وتغيير المقاعد.

وكشف أن الجمعية العمومية لشعبة الغزل والنسيج في 8 يناير أصرت 4 توصيات شملت تغيير هيئة المكتب بالكامل وإلغاء عضوية المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بها النقابة وتغيير اللجان والتعليم الهندسي.

الدكتور حماد عبد الله المجلس الأعلى لنقابة المهندسين نقابة المهندسين شعبة الغزل والنسيج الإداء النقابي

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