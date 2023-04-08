مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية.. «حنان» تواجه مصيرها مع أهل زوجها

تواجه الفنانة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية مصيرها بعد مهاجمة أهل زوجها لها عقب سرقتها مركب زوجها لكي تتمكن من الإنفاق على أولادها ورعايتهم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

وبدأت أولى حلقات مسلسل “تحت الوصاية” بزيارة مني زكي لقبر زوجها، وهي تحكي معاناتها في الحياة بعظ فراقه، ولديها من زوجها المتوفي ولد وبنت.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “تحت الوصاية” بانتقال منى زكي من محافظتها السويس للعيش في الإسكندرية.

وظهر أحمد خالد صالح في المشهد الثاني من المسلسل، حيث استقبل منى زكي وأولادها لكي تسكن عنده وعندما سأل على زوجها قالت عكس الحقيقة، حيث قالت له إنه يعمل في السويس.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

ويعرض مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا، كما يعرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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