السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية.. «حنان» تواجه مصيرها مع أهل زوجها

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تواجه الفنانة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية مصيرها بعد مهاجمة أهل زوجها لها عقب سرقتها مركب زوجها لكي تتمكن من الإنفاق على أولادها ورعايتهم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

تحت الوصاية.. ترددات القنوات الناقلة لمسلسل منى زكي

شريف صالح: «تحت الوصاية» قصة إنسانية قوية الإقناع

وبدأت أولى حلقات مسلسل “تحت الوصاية” بزيارة مني زكي لقبر زوجها، وهي تحكي معاناتها في الحياة بعظ فراقه، ولديها من زوجها المتوفي ولد وبنت.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “تحت الوصاية” بانتقال منى زكي من محافظتها السويس للعيش في الإسكندرية.

وظهر أحمد خالد صالح في المشهد الثاني من المسلسل، حيث استقبل منى زكي وأولادها لكي تسكن عنده وعندما سأل على زوجها قالت عكس الحقيقة، حيث قالت له إنه يعمل في السويس.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

 

ويعرض مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا، كما يعرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

 

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاولي مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل تحت الوصاية مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل تحت الوصاية ٢٠٢٣ مسلسل تحت الوصاية للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي منى زكي مسلسلات المتحدة المتحدة مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب