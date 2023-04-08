حضرة العمدة الحلقة 17| مواعيد العرض والقنوات الناقلة والإعادة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض مسلسل "حضرة العمدة"، للنجمة روبي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، والذي يأتي ضمن الأعمال الدرامية الرمضانية الضخمة لعام 2023، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال حيث عرض أولى حلقاته، حيث يقدم المسلسل وجبة درامية اجتماعية دسمة مختلفة مليئة بالقضايا الإنسانية والمجتمعية والثقافية.

مواعيد عرض الحلقة 17 لمسلسل حضرة العمدة

وتعرض الحلقة 17 لمسلسل حضرة العمدة، بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالتزامن مع عرضها فى نفس التوقيت على منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد إعادة الحلقة السابعة عشر لمسلسل "حضرة العمدة" على قنوات الحياة

من المقرر أن يتم إعادة عرض الحلقة السابعة عشر، من مسلسل حضرة العمدة، 3 مرات المرة الأولى فى تمام 2:30 صباحًا، والثانية فى تمام 10:30 صباحًا، أما الثالثة فى تمام الساعة 4:30 مساء، كما تعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرض الحلقات يوميا على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

تردد شبكة تليفزيون الحياة

تردد شبكة تلفزيون الحياة هو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول «صفية عارف الفارس» وتجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى التي تحمل اسم «تل شبورة» وهي قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها، أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى أحداث مسلسل حضرة العمدة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين الذين يصل عددهم لأكثر من 30 فنانًا وفنانة، في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.