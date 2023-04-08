"حضرة العمدة" الحلقة 16.. مناقشة ختان الإناث والذباب الإلكترونى

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته النجمة روبي، العديد من الأحداث المشوقة والمشاهد المليئة بالإثارة والغموض، مع مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوعي.

خلال السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز وملخص أحداث الحلقة 16 لمسلسل حضرة العمدة

ـ ألقى العقيد حسام صلاح الدين رئيس مباحث قرية تل شبورة، ويجسده الفنان شادي مقار، القبض على "سامر ضرغام دهيشة" ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، بتهمة "الشغب"، بسبب ما فعله فى منزل "سلمى" دنيا جمعة، نجلة "عتمان" الفنان القدير مصطفى حشيش، في الأحداث وتهديداته لها بالحرق، وحديثه عنها السيئ بين أهالي القرية بسبب عدم موافقتها الزواج منه.

ـ مواجهة بين "المستشار جلال" النجم أحمد رزق، وحضرة العمدة "صفية عارف الفاس" النجمة روبي، وشنت الأخيرة هجومًا حادًا على "جلال" خاصة بعدما ذهب إلى رئيس مباحث قرية تل شبورة، لضمان «"سامر" وإخراجه من السجن.

ـ سلطت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة، الضوء على قضية "ختان الإناث" التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى قضية "الابتزاز الإلكتروني" التي انتشرت مؤخرًا مع التطور التكنولوجي، واستخدامه من البعض بطريقة سلبية، وقضية «الذباب الإلكتروني» التي تعد أكثر القضايا إثارة للقلق في مختلف دول العالم.

فالمنظمات الإرهابية المحلية والدولية، تستخدم منصات التواصل الاجتماعي في الكثير من أعمالها؛ مثل التجنيد، والتدريب، والتواصل مع أتباعها وداعميها والمتبرعين لها، فوسائل التواصل الاجتماعي، هي وسيلة رخيصة ومن خلالها، ينشر أعضاء التنظيمات الإرهابية أفكارهم.

وبخلاف ما سبق، تقوم بعض التنظيمات الإرهابية بما يسمى بإرهاب الإنترنت أو اللجان الإلكترونية، والإرهاب عبر الإنترنت هو الأنشطة والممارسات التي تعتمد على اختراق بعض شبكات الإنترنت الخاصة بمؤسسات معينة بهدف التخريب أو التعطيل.

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وسيرى أشرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.