مع أول أيام شهر أبريل الحالي، وقرب انتهاء شهر رمضان المبارك سعى المواطنين لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023، وخاصة من قبل العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن موعد، إذ ستتنوع إجازات الشهر الجاري ما بين إجازات دينية وإجازات وطنية واجتماعية، وبالإضافة للإجازات الأسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

وتستعرض"الدستور" مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023 في السطور القادمة.

وبذلك سوف تصبح معظم أيام النصف الثاني في شهر أبريل 2023 هي إجازات رسمية، وسيكون العمل 16 يوما فقط، عقب ضم إجازة «عيد شم النسيم» وإجازة «تحرير سيناء» على عدد الأيام المخصصة لإجازة عيد الفطر المبارك.

ومنذ يومين، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارًا رقم 1354 لعام 2023، بأن سيكون يوم الإثنين الموافق يوم 17 في شهر أبريل لعام 2023 ميلادية، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

وسيستفيد من هذا القرار، الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية وكافة الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وفي القطاع الخاص.

ومن المقرر أيضًا، أن سيترأس قداسة البابا “تواضروس الثانى” بابا الإسكندرية و"بطريرك الكرازة المرقسية"، صلاة قداس “عيد القيامة المجيد” في مساء يوم السبت الموافق يوم 15 أبريل، وذلك بمشاركة عددًا من الوزراء وعددمنكبار المسئولين ورجال الدولة وكذلك مندوبون عن رئيس الجمهورية وأيضا الأزهر الشريف وكافة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل ٢٠٢٣