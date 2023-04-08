السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

مع أول أيام شهر أبريل الحالي، وقرب انتهاء شهر رمضان المبارك سعى المواطنين لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023، وخاصة من قبل العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن موعد، إذ ستتنوع إجازات الشهر الجاري ما بين إجازات دينية وإجازات وطنية واجتماعية، وبالإضافة للإجازات الأسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

وتستعرض"الدستور" مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023 في السطور القادمة.

وبذلك سوف تصبح معظم أيام النصف الثاني في شهر أبريل 2023 هي إجازات رسمية، وسيكون العمل 16 يوما فقط، عقب ضم إجازة «عيد شم النسيم» وإجازة «تحرير سيناء» على عدد الأيام المخصصة لإجازة عيد الفطر المبارك.

ومنذ يومين، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارًا رقم 1354 لعام 2023، بأن سيكون يوم الإثنين الموافق يوم 17 في شهر أبريل لعام 2023 ميلادية، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

وسيستفيد من هذا القرار، الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية وكافة الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وفي القطاع الخاص.

ومن المقرر أيضًا، أن سيترأس قداسة البابا “تواضروس الثانى” بابا الإسكندرية و"بطريرك الكرازة المرقسية"، صلاة قداس “عيد القيامة المجيد” في مساء يوم السبت الموافق يوم 15 أبريل، وذلك بمشاركة عددًا من الوزراء وعددمنكبار المسئولين ورجال الدولة وكذلك مندوبون عن رئيس الجمهورية وأيضا الأزهر الشريف وكافة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل ٢٠٢٣

  1. يوم الأحد الموافق يوم 16 أبريل 2023 إجازة بمناسبة عيد القيامة الأقباط.
  2. يوم الإثنين الموافق يوم 18 أبريل 2023 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.
  3. يوم الأربعاء الموافق يوم 20 أبريل 2023 إجازة وقفة عيد الفطر.
  4. يوم الخميس الموافق يوم 21 أبريل 2023 هو إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.
  5. يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2023 إجازة بمناسبة ثاني يوم عيد الفطر المبارك.
  6. يوم السبت الموافق يوم 23 أبريل 2023 إجازة بمناسبة ثالث يوم عيد الفطر المبارك.
  7. يوم الإثنين الموافق يوم 25 أبريل 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
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مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

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