مصنع الكلور والصودا: الطاقة الإنتاجية تبلغ 67.5 ألف طـن سنويا

كشف مختار صالح، مدير عام مصنع الكلور والصودا التابع لشركة البتروكيماويات المصرية، عن أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 67٫5 ألف طـن سـنـويـاً مـن الـكـلـور و۷۳ ألـف طـن سنويُا مـن الـصـودا الـكـاويـة بتركـيـز (۱۰۰٪)0

مدير مصنع الكلور والصودا: الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 67٫5 ألف طـن سـنـويـاً

وتابع « صالح » في تصريحات صحفية، أنه كان يتم إنتاج الـكـلـور بـالـتـحـلـيـل الـكـهـربـي لمـحـلـول الملـح بـاسـتـخـدام خلايا تحليل كـهـربـی – 72 خلية من النوع أحادي القطبية- وكان المجمع هو أخـر مـن يـحـتـفـظ بتشغيل هذه الخلايا بظروف تشغيل جيدة على الرغم مـن تـقـادم الـتـكـنـولـوجـيـا الخـاصـة وتوقف تصنيع قطع الغيار الخاصة بهـذه الخلايـا وهـو مـا تم الإشادة بـه مـن قبل شركـة (AZAHI GLASS اليابانية) وشركة (TOYO) الهندسية اليابانية