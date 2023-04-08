السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد صلاة عيد الفطر فى القاهرة 2023

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في.. سؤال تردد بكثرة خلال الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث "جوجل"، إذ تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد صلاة عيد الفطر 2023، حيث يترقب الملايين موعد صلاة عيد الفطر 2023 للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وسط حالة من السعادة والسرور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر

تستعد مديريات الأوقاف لإقامة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المساجد والساحات الكبيرة، حيث يتم تحديد أماكن الخلاء والمساجد والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة، عقب إعلان موعد هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية.

وقال المعهد، في بيان رسمي، إن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة الكبرى.

وطبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي ليوم الخميس 29 من رمضان 1444 المعرروف بيوم الرؤية، الموافق 20 أبريل 2023.

وكان الأستاذ الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، قال إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل الجاري.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة عيد الفطر المبارك الموافق 21 أبريل 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الخاص

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط، وليس 30 يومًا كما كان في السنوات السابقة، وسيكون موعد عيد الفطر يوم 1 شوال 1444، فلكيًا هو الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، لافتًا إلى أن صلاة عيد الفطر هذا العام ستكون عند الساعة 5:47 صباحًا في القاهرة.

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