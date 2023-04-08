الزمالك يحصل على توقيع الكولومبى خوان كارلوس رسميًا عبر الإيميل

كشف مصدر بنادي الزمالك عن توقيع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على عقود تدريب الزمالك عبر البريد الإلكتروني، خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيداً لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأوضح المصدر أن الزمالك أرسل تذاكر الطيران أوسوريو، ومن المنتظر أن يصل المدرب إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، كي يحضر لقاء الزمالك والبنك الأهلي المقرر له غداً الأحد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ووقع أوسوريو على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم وأربعة أشهر، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني الجديد مساعدا واحدا أجنبيا معه في جهازه المعاون، مع استمرار أعضاء الجهاز الحالي في الزمالك بناء على طلب مجلس الإدارة.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الكولومبي كارلوس أسوريو لتولى قيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يتولي كارلوس أسوريو قيادة الزمالك بداية من مواجهة حرس الحدود، المقرر لها 13 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، لاسيما أن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة من المصرى البورسعيدى في الجولة الماضية بنتيجة 2 / 3.

ويسجل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى تم تشكيله من عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، مدحت عبد الهادي مدربًا عامًا، أحمد مجدى مدربا مساعدا، محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى، الظهور الأول مع الفريق الأبيض في مباراة الغد.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادى لاعبى الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى، ومعه المساعدين، حيث يبحث الجهاز المصرى عن تصحيح مسار الفريق الأبيض، وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري.

وشدد الجهاز الفني للزمالك على اللاعبين بأهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم موضحاً لهم أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة في المسابقات الإفريقية بالموسم المقبل.