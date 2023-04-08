لجنة حماية الطفولة بالإسكندرية تستعرض مجهوداتها خلال شهر مارس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الاطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة البرامج والإستراتيجيات التي تكفل حقوق أطفال مصر فى النماء والأمان والمشاركة الإيجابية.

وتنفيذًا لذلك، تعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة خلال شهر مارس 2023 مع 118 بلاغ لأطفال في خطر محدق و7 بلاغات لاطفال في خطر جسيم و 53 بلاغ خطر متوسط بأجمالي 193 طفل وتم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في 108 قضية وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلًا عن استقبال والتعامل مع 79 بلاغ طفل معرض للخطر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

كما شاركت لجان حماية الطفولة بالإسكندرية مع المجلس القومي للمرأة في برنامج المبادرة الوطنية لدوائر حكي (دوي) تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ضمن انشطة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على مدار خمس ايام خلال شهر مارس. وذلك بهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن ومخاوفهن ومشاركة قصصهم وخبراتهم والعمل على تمكينهم داخل مجتمعاتهن.

وقد استهدف البرنامج ما يقرب من 2000 فتاة في 10 مدارس بنطاق حي منتزه أول، منتزه ثان، شرق، وسط ، غرب، العجمي.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الأم المصرية تم عقد ندوة فنية بالمركز الثقافي القومي لدار الاوبرا المصرية لمناقشة مكانة المرأة المصرية في السينما وتأثيرها علي المجتمع.

وعلى مستوي اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع علي الأطفال.

كما شاركت الوحدة الفرعية للجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة برج العرب بحملة طرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 14 - 16 مارس بقري (بهيج - البرج القديم) لرفع الوعي المجتمعي حول المشاكل الناجمة عن ختان الاناث وتعزيز حقوق الفتاة الاساسية واستهدفت الحملة 300 أُم حيث تم توعيتهم بأحكام الدين الاسلامي والمسيحي في الختان وبالأضرار الجسدية الجسيمة الناتجة عن الختان وتم تعريفهم بالعقوبات القانونية كما تم تعريفهم بدور لجان الحماية وكيفية التواصل معها ومع خط نجدة الطفل 16000 ورقم منظومة الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة 15115.

جاء ذلك بحضور أمل عادل حسام الدين رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية ومسئولي الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني.

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