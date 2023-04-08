السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة الزوج بكفر الشيخ لـ10 أبريل

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الثانية، محكمة جنايات كفر الشيخ، تأجيل محاكمة نقاش وربة منزل بتهمة قتل زوج الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، إلى جلسة 10 أبريل، وذلك لتنحي محام احد المتهمين في القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب. 

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين نقاش، ربة منزل، قتل المجني عليه "حسني.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان بعيد، وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وُجّهت له تهمة إحرازه سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ نقاش المستشار شريف محمد قورة عمد ا سبق الإصرار والترصد

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«كانت عايزه تصلى التراويح فى الجامع».. عامل يقتل زوجته فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

وزير الصحة: زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ302 مركز

الكبير أوي 7.. مواعيد عرض الحلقة الـ 17 لمسلسل أحمد مكي

استقرار أسعار البترول مع تراجع المخزونات الأمريكية

مصدر بـ"التعليم": إعلان جداول اختبارات نهاية العام قبل إجازة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب