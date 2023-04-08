"المتحدة" تكسب رهان دراما الـ15 حلقة.. والجمهور: "ختامها مسك"

كسبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرهان على دراما الـ15 حلقة، بتحقيق نجاحات منقطعة النظير في مسلسلات تم عرضها في النصف الأول وانتهت أمس الأول، وهي «الصفارة، علاقة مشروعة، 1000 حمد الله على السلامة».

وعلى مدار النصف الأول من شهر رمضان، حظيت مسلسلات "المتحدة" بمتابعة وإشادة جماهيرية على المستويين المحلي والعربي، حتى تحدثت عنها الجاليات المصرية بالخارج وأشادت بالتنوع في الأعمال الدرامية.

واستكملت "المتحدة" رهانها على دراما الـ15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان بداية من أمس الجمعة، من خلال 3 أعمال «كشف مستعجل، تحت الوصاية، جت سليمة».

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحلقات الأولى التي عرضت أمس للثلاثة مسلسلات، معتبرين أن «المتحدة» أمتعت جماهيرها، حتى إن أغلب التعليقات كانت: «ختامها مسك».

مسلسل كشف مستعجل

انطلقت أولى حلقات مسلسل "كشف مستعجل"، أمس الجمعة، وهو يتكون من 15 حلقة، ويتم عرضه على قناة "دي إم سي"، الساعة 11.30 مساء، ويعاد في الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل "كشف مستعجل" على شاشة قناة "الحياة" الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

يذكر أن مسلسل «كشف مستعجل» عرض في النصف الأول على منصة watch it، وهو من بطولة: ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، وهنادي مهني، وإلهام وجدي، وهناء الشوربجي، وعزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا"، ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

مسلسل "تحت الوصاية"

وعرضت قناة "دي إم سي"، أمس الجمعة، أولى حلقات مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة الفنانة منى زكي، والذي تدور أحداثه حول "حنان"، التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لرضيعة وطفل "9 سنوات"، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

مسلسل "تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، بطولة: الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل جت سليمة

وانطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل «جت سليمة» للنجمة دنيا سمير غانم، أمس الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc، وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها.

مسلسل «جت سليمة» يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة: محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.