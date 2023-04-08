"إكسترا نيوز": توقعات قاتمة من صندوق النقد الدولى للاقتصاد العالمى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول توقعات قاتمة من صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي وسط تحذيرات من مخاطر الجوع والفقر.

وأشار التقرير إلى صورة قاتمة رسمها صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي إلى ما دون 3% مقارنة مع 3.4% العام الماضي، وأن يظل عند نحو 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع.

ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي التوقعات بأنها الأدنى لمتوسط النمو منذ عام 1990، مشيرة إلى أن تباطؤ النمو سيكون بمثابة ضربة قاسية تجعل على الصعب من الدول منخفضة الدخل مجرد اللحاق بالركب.

وحذّر صندوق النقد الدولي من زيادة معدلات الفقر والجوع، وهو اتجاه خطير بدأته أزمة "كوفيد- 19"، مشيرًا إلى أن تزايد التوترات العالمية بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة في أوكرانيا، قد يؤدي إلى خسارة 2% من نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.