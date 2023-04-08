"إكسترا نيوز" ترصد أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.
تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
تمسك أوكراني بانسحاب روسيا، وموسكو تصر على ضم المناطق الأوكرانية.
الكرملين: نشك أن تغير الصين رأيها.. فيما يخص أوكرانيا تعد محادثات مع أوروبا.
تشكيك أوكراني غربي من موقف الصين من الأزمة الروسية الأوكرانية.
لافروف: مفاوضات السلام مع كييف يجب أن ترتكز على إقامة نظام عالمي جديد.
ماكرون: للصين دور أساسي تلعبه من أجل بناء السلام.