ريم مصطفى فى "سره الباتع".. مرشدة سياحية فى رحلة اكتشاف معلومات عن هوية السلطان

تشارك الفنانة ريم مصطفى في سباق دراما رمضان 2023، بمسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف.

وتجسد مصطفى خلال أحداثه شخصية "سارة" التي تعمل مرشدة سياحية، وتتعرف على أحمد فهمى الذى يبحث عن سر السلطان حامد من خلال مقاماته المنتشرة فى الأرياف، لتبدأ معه رحلة اكتشاف معلومات عن هوية السلطان حامد.

وكشفت الحلقات الماضية التي تم عرضها عن طبيعة شخصية سارة التى تقدمها ريم مصطفى حيث ظهرت خلال الأحداث بشخصية خفيفة الظل وبطبيعة رومانسية، حيث إنها تعرفت على حامد (أحمد فهمى) وأصبحا أصدقاء ثم تطورت العلاقة بينهما إلى حب ونية الارتباط، كما ظهرت سارة كشخصية اجتماعية أيضًا إذ أنها اندمجت مع عائلة حامد بمجرد معرفتهم وأصبحت تتواجد عندهم باستمرار وتأكل وتشرب وتقضي معظم الوقت معهم.

وأظهرت سارة (ريم مصطفى) خلال الحلقات تصميمها على الحب رغم الفروق الاجتماعية والتعليمية بينها وبين حامد، فهى من أسرة ميسورة الحال وخريجة جامعة فى حين حامد من أسرة ريفية وحاصل على دبلوم، ولكنها أصرت على استكمال قصتها مع حامد والارتباط بشكل رسمى، فيما كشفت الحلقات أيضًا عن سارة الثائرة التى شاركت فى ثورة 25 يناير ونزلت يوم جمعة الغضب 28 يناير رغبة فى مستقبل أيضًا للبلد كما أنها كانت من أوائل الثوار الذين تحركوا ناحية المتحف المصري لحمايته من السرقة.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلًا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلًا من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، نضال نجم، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيمهاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.