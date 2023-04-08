مصرع شاب وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقي شاب مصرعه وأصيب 11 شخصا أخرين في انقلاب ميكروباص على طريق “بلبيس - العاشر من رمضان” بالشرقية، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كل من “إبراهيم.ع.ع”، 18 سنة، جثة هامدة، و”السيد.م,م"، 53 سنة، مصاب بكسر فى الفقرات القطنية، و“أحمد.ط.ع”، 31 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، و “ مصطفى.إ.ط”، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، و“ نور الدين.م.ك”، 18 سنة، مصاب بكدمات بالصدر و الساق اليمنى، و“نصر.ع.ال”، 48 سنة، مصاب بجرح قطعى تهتكى باليد اليسرى، و“ أحمد.ع.أ”، 22 سنة، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر، و“عبدالله.إ.ج”، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و“محمد.ال.أ”، 34 سنة، مصاب بجرح تهتكى بالذراع الأيسر والساعد الأيسر، و“محمد.ر.ع”، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و“عمرو.ال.ال”، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و“وحيد.م.ع”، 43 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيم بالمحلة.

وتبين أنهم عمال بشركة اسبريا للنسيج، ووقعت إصابتهم في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى “بلبيس - العاشر من رمضان”.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، فيما تم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقى العالج اللازم، وقرر المستشفى تحويل المصاب الأول لمستشفى جامعة الزقازيق.