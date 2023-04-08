السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفض 6 مرات.. علي جمعة يكشف سبب عدم التحاق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي الذي ولد في 14 نوفمبر عام 1934 بمنطقة حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، كان أكبر أشقائه ومسئول عنهم وكان والده شديد عليه في التربية ما انعكس عليه وأصبح جاد جداً وملتزم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وروى “جمعة” خلال برنامج “مصر دولة التلاوة” المذاع على فضائية “الحياة” تفاصيل التحاق الشيخ محمد محمود الطبلاوي بالإذاعة المصرية، قائلاً إنه في عام 1960 تقدم للامتحان بالإذاعة، ورفض بسبب عدم اتقانه المقامات الموسيقية والانتقال النغمي بينها فقد كان يقولها بالفطرة، ولكنهم كانوا يرغبون في الأداء بطريقة مدروسة وصحيحة.

وتابع أنه بعد عام ذهب التحاق الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لتقدم مرة أخر بالإذاعة المصرية، ورفض مرة أخرى واستمر الوضع كل عام يتم رفضه على مدار 6 سنوات حتى عام 1967، ومن ثم بعدها استمرت الإذاعة على مدار 3 سنوات ترسل له جوابات ليبدأ عمل في الإذاعة، ونجح الطبلاوي في الالتحاق بالإذاعة ليكون قارئا معتمدا يستمع إليه المسلمون في شتى بقاع الأرض، وكانت هذه بداية انطلاقه.

وتوفي الشيخ الطبلاوي في 5 مايو 2020 عن عمر ناهز 86 عامًا.

الإذاعة المصرية 6 سنوات الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد محمود الطبلاوي التلاوة القرآن الكريم تحفيظ القرآن الكريم

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«الفاتورة الإلكترونية» في ندوة لمصلحة الضرائب مع شعبة المنتجات البترولية

تفاصيل التعاقد وقيمة راتب المدير الفنى الجديد للزمالك

«المصرى للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن تحديات السوق لتجنب آثار التضخم

"فاو": التجارة تساعد البلدان فى التغلب على قيود محدودية الموارد المائية

إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة فى العجوزة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب