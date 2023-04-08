رفض 6 مرات.. علي جمعة يكشف سبب عدم التحاق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي الذي ولد في 14 نوفمبر عام 1934 بمنطقة حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، كان أكبر أشقائه ومسئول عنهم وكان والده شديد عليه في التربية ما انعكس عليه وأصبح جاد جداً وملتزم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وروى “جمعة” خلال برنامج “مصر دولة التلاوة” المذاع على فضائية “الحياة” تفاصيل التحاق الشيخ محمد محمود الطبلاوي بالإذاعة المصرية، قائلاً إنه في عام 1960 تقدم للامتحان بالإذاعة، ورفض بسبب عدم اتقانه المقامات الموسيقية والانتقال النغمي بينها فقد كان يقولها بالفطرة، ولكنهم كانوا يرغبون في الأداء بطريقة مدروسة وصحيحة.

وتابع أنه بعد عام ذهب التحاق الشيخ محمد محمود الطبلاوي، لتقدم مرة أخر بالإذاعة المصرية، ورفض مرة أخرى واستمر الوضع كل عام يتم رفضه على مدار 6 سنوات حتى عام 1967، ومن ثم بعدها استمرت الإذاعة على مدار 3 سنوات ترسل له جوابات ليبدأ عمل في الإذاعة، ونجح الطبلاوي في الالتحاق بالإذاعة ليكون قارئا معتمدا يستمع إليه المسلمون في شتى بقاع الأرض، وكانت هذه بداية انطلاقه.

وتوفي الشيخ الطبلاوي في 5 مايو 2020 عن عمر ناهز 86 عامًا.