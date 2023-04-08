«دفاع الشيوخ» تناقش الأمن السيبرانى والتوعية بمخاطره.. غدًا

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعًا، غدًا الأحد؛ لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، مثل أمن المعلومات والأمن السيبراني والتوعية بمخاطره، بحضور شخصيات عامة.

فيما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، اجتماعًا، غدًا الأحد؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور، بالاشتراك مع الإدارة المحلية والنقل.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا، طلبًا لتحديد موعد المناقشة مقدمًا من النائب طارق نصير، و20 نائبًا آخرين، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبدالمنعم التراس اليمين الدستورية ليكون عضوًا رسميًا بالمجلس، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.