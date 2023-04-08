السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الإفتاء»: تخصيص أيام للإفطار مع الوالدين في رمضان بر أمر به الله

الإفطار مع الوالدين
الإفطار مع الوالدين في رمضان

دعت دار الإفتاء إلى تخصيص أيام للإفطار مع الوالدين، ذلك خلال شهر رمضان المبارك، لما فيه من بر لهما أمر به الله عز وجل.
وجاء في منشور لدار الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تخصيص أيام للإفطار مع الوالدَين من أجل رضاهما، له ثواب عظيم عند الله سبحانه؛ لما فيه من البر بهما؛ قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]".
وكانت دار الإفتاء قد أوضحت مَن يجوز إعطاؤه زكاة المال، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ومن لا يجوز.

وقالت دار الإفتاء «لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم».

وأوضحت دار الإفتاء، أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف وردت في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وحددت دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر هذا العام بقيمة 30 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، ومقدار زكاة الفطر يعادل قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

دار الافتاء الإفطار مع الوالدين شهر رمضان الإفتاء دار الافتاء المصرية

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