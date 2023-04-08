صلوات وقداس.. خريطة البابا تواضروس في أسبوع الآلام وعيدالقيامة المجيد

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، أسبوع الآلام والذي يعد الأسبوع الأقدس.

وكشفت مصادر كنسية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، مشيرة إلى أن قداسة البابا سيترأس قداس أحد الشعانين، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأضافت المصادر أنه عقب إتمام البابا تواضروس الثاني قداس أحد الشعانين يترأس صلوات الجناز العام بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ وعقب انتهاء صلوات القداس أحد الشعانين يقضي خلوته في أسبوع الآلام بالدير وسط أبنائه الرهبان.

صلوات القداس

وتابعت المصادر الكنسية أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية سيترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، والذي يتمم فيه طقس غسل الأرجل، على أن يتجه صباح الجمعة العظيمة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لترؤس صلواتها بها.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أن البابا تواضروس الثاني يترأس مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد 15 أبريل 2023 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت مصادر كنسية في تصريحات لـ " الدستور"، إن عدد من الوزراء والنواب وكبار رجال الدولة سيشاركون في قداس عيد، مضيفًا أنه يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي على أن يتجه إلى الدير مساء الأحد 15 أبريل 2023 عقب استقبالاته للمهنئين بالعيد.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد، وذلك لحضور قداس العيد الخاص بالبابا تواضروس الثاني، إذ اعتاد البابا منذ توليه أن يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الطائفة الإنجيلية في مصر

وتشهد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت15 أبريل 2023، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس العيد، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

كما يترأس مساء السبت 15 أبريل 2023 قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء.

ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذي يعد أقدس أيام السنة وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا.

أسبوع الآلام

وأسبوع الآلام هو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة.

ويبدأ الأقباط الاحتفال بأسبوع آلام السيد المسيح، وأحد الشعانين هو "أحد السعف أو أحد الشعانين"، وهو يوم "الأحد" السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.

ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد الزيتون لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر، أى أنهم استقبلوا المسيح كمنتصر.

وكلمة "شعانين" تأتي من الكلمة العبرانية "هو شيعه نان"، والتي تعنى يا رب خلص، ومنها تشتق الكلمة اليونانية "أوصنا" وهي الكلمة التي استخدمت في الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، وهي أيضًا الكلمة التي استخدمها أهالي أورشليم عند استقبال المسيح في ذلك اليوم.

