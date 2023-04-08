السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضرة العمدة الحلقة 16.. مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

يبحث عدد كبير من متابعى مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي، عن مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصدره التريند ومواقع البحث الالكترونى، وتصاعد أحداثه بشكل كبير فى الحلقة 16.

 

مواعيد إعادة الحلقة 16 لمسلسل حضرة العمدة

يتم إعادة الحلقة 16، ثلاث مرات عبر شبكة قناة الحياة، حيث يُعاد المرة الأولى في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة  الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

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تردد قناة الحياة 

تردد شبكة تليفزيون الحياة وهو 12206،الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

 

قضايا يناقشها مسلسل حضرة العمدة 

ويناقش مسلسل «حضرة العمدة» العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، منها التطرف الدينى، وختان الإناث، والزواج المبكر، والابتزاز الالكتروني، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوى على المجتمعات ودوره فى مواجهة الأفكار المغلوطة باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

 

أبطال وصناع حضرة العمدة 

ويشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجمة روبي، منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، بسمة، دينا، شادي مقار، منير مكرم، جميل برسوم، جمال يوسف، مصطفى حشيش، شيرى اشرف، دنيا عظيم، دنيا جمعة، محمد الإمام، خلود عز، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل أديب.

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