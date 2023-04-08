السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد حكام مباراة فيوتشر في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أصدر نادي الاتحاد السكندري، بيانا رسميا انتقد من خلاله الأداء التحكيمي في مباراته ضد فيوتشر حيث وصف ذلك بـ"المهزلة التحكيمية".

وكان الاتحاد السكندري قد خسر مباراته الثالثة على ملعبه هذا الموسم، بعد السقوط أمام فيوتشر بهدف دون رد في الجولة 23 من بطولة الدوري.

وطالب مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراء تحقيقا في أحداث المباراة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وجاء بيان الاتحاد السكندري على النحو الآتي: "أخطاء التحكيم عرض مستمر في الدوري المصري.. وزعيم الثغر يفتقد بشدة للعدالة التحكمية"

"يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصراً أساسياً ضمن المنظومة الكروية وأن استمرار دعمه ومساندته يصُب في مصلحة جميع عناصر اللعبة".

"ورغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم والمواسم السابقة، إلا أن نادى الاتحاد السكندري اكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملاً في عدم تكرارها وأنها لم تكن متعمده، رغم أنها كانت السبب المباشر في التأثير السلبي على بعض نتائج الفريق سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة"

"لكن ما حدث من طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادي فيوتشر بملعب استاد الإسكندرية فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حُسن النوايا وأن مثل هذه الأخطاء التحكمية التي تُغير نتائج المباريات ومستقبل وترتيب الفرق أمراً غير مقبولا بالمرة!".

"فقد وجه طاقم التحكيم بقيادة الحكم مبروك نبيل نتيجة المباراة بقراراته الغريبة واحتساب أخطاء وهمية على نادى الاتحاد السكندري والتغاضي عن أخطاء أخرى لصالح الفريق، بل تمادى في إشهار العديد من البطاقات دون أي مبرر سواء للاعبي الاتحاد السكندري أو الجهاز الفني و بل وقام بطرد المدير الفني "زوران " في نهاية الشوط الأول بحجة الاعتراض!".

وأرسل نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم ولرابطة الأندية، وأشار نادى الاتحاد السكندري إلى تعدد المخاطبات التي أرسلت وتتضمن العديد من الاحتجاجات على التحكيم المصري وتم الإشارة في هذه المخاطبات أن استمرار هذا المستوى المتدني لعنصر أساسي في منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى حدوث كوارث لا تُحمد عقباها.

ويطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزلة تحكيمية مكتملة الاركان واتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق الأندية، وأن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً وتزيد من احتقان الجماهير لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها وأن مجلس إدارة النادي بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر في حالة عدم تلقى رداً وتجاوباً من الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه مهزلة أمس التحكيمية.

الاتحاد السكندرى فيوتشر الدورى المصرى بيان الاتحاد السكندري

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