حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 8 أبريل 2023

مع قرب انتهاء الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، حرص المسلمين على معرفة حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023 في اليوم السابع عشر من رمضان عبر جوجل، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعًا بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء، لكي يسود طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على جميع السواحل الشمالية، ومائل في الليل على أغلب الأنحاء.

السابع عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة حالة الطقس اليوم السبت 8 أبريل 2023، ودرجات الحرارة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت نشاط رياح بمناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وبالسواحل الشمالية الغربية وفي مدن القناة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بشمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

محافظات القاهرة العظمى 32 درجة والدرجة الصغرى 21 درجة، ومحافظة الإسكندرية العظمى 26 والدرجة الصغرى 18 درجة، ومحافظة مطروح الدرجة العظمى 25 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، ومحافظة سوهاج العظمى 36 درجة والدرجة الصغرى 23 درجة، ومحافظة قنا الدرجة العظمى 37 درجة والدرجة الصغرى 23 درجة، ومحافظة أسوان العظمى 38 درجة والدرجة الصغرى 23 درجة.

وانتهى فصل الشتاء في يوم الإثنين الماضي 20 مـارس 2023م الموافق يوم 28 من شعبان 1444هـ في تمام الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع منذ دقائق في نهاية يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2034 ، وطوله: يكون 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي ستستمر حركة الشمس الظاهرية بالاتجاه نحو شمال خط الاستواء بشكل تدريجي، وسيواصل ميل أشعة الشمس بالزيادة فسيزداد طول النهار تدريجيًا وسينقص طول الليل، بينما يحدث العكس بنصف الكرة الجنوبي لكي تصبح أشعة الشمس عمودية بشكل تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة "شمالًا" حول يوم 21 في شهر يونية (الانقلاب الصيفي)، فهو سيحدث الصيف بنصف الكرة الشمالي، وسيحدث الشتاء بنصف الكرة الجنوبي، وستصبح أحوال الكرة الأرضية في الانقلاب الصيفي.