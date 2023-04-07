السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحلقة 16 من مسلسل رسالة الإمام.. الأحواف تسلم الوالي المعزول للعباس بن موسى

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، إلى الصحراء حيث يتم مقابلة الأحواف بالوالي العباس بن موسى لاستلام نجله الوالي المعزول عن الفسطاط.
في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل رسالة الإمام، يصل العباس بن موسى بن عيسى والى مصر - الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان فراس سعيد فى أول ظهور له- إلى الأحواف ليقابل "صهيب" محمد علاء، ويحرر ابنه بعد وقوعه فى قبضتهم. 
يطلب الوالي العباس بن موسى  من صهيب أن يعاقب ابنه أمام الجميع فيكون عبرة، ليرد عليه صهيب قائلا: "فى الصحراء عندما يخطئ صبى يجلد بسوط فلا ينساه وأسقط حقى فى أن يعاقب أمام الجميع، يترك هذا السوط علامة على ظهر الأمير أحفظ به ماء وجهى أمام الأحواف، ولا يكون ذلك على مرأى من العامة فهو أمير فى النهاية، وللأمير مهابة يجب أن تحفظ وإن الأمر لك".
ينظر اليه الوالي العباس ويقول له: "جئتك إلى هنا ولا أريد أيضا أن تدخل على الفسطاط على دم، حتى ولو كان الثمن تأديب ولدى، سأحشد أولا ثم سأطلب بالحسنى أن يسلموا الإمارة".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

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