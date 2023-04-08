أذكار الصباح اليوم السبت فى السابع عشر من رمضان 2023
مع قرب موعد العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك يحرص المسلمون على المداومة على قراءة الأذكار والأدعية ومعرفة اذكار الصباح اليوم السبت في السابع عشر من رمضان 2023 عبر جوجل، للشعور بالطمأنينة. ولسكينة القلب فهي من فوائد أذكار الصباح، ويتاح للجميع المسلمين أن يلجأوا لله بالذكر والدعاء.
أذكار الصباح اليوم السبت في اليوم السابع عشر من رمضان 2023
وتنشر "الدستور" خلال السطور القادمة أذكار الصباح اليوم السبت 8 أبريل 2023 في السابع عشر من رمضان.
أذكار الصباح اليوم السبت 8- 4- 2023
- اللّهم إليك مددت يدي. وفيما عندك عظُمت رغبتي. فاقبل توبتي. وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي. واقبل معذرتي. واجعل لي من كل خير نصيباً. وإلى كل خيرٍ سبيلاً. برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللّهم لك أسلمت. وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت. وأنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت.
- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
- اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرّقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.
- اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.
- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
- اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.