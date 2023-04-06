نسألك الخير عاجله وآجله.. الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العشر الأواخر لشهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون بشغف شديد لما له من فضل عظيم، يستجيب فيه الله لدعاء المسلمين وتضم العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التي وصفها الله بأنها أعظم ليالي رمضان وخير من ألف شهر، وفيما يلي الأدعية المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة وألطف بنا وأجرنا من النار وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير وإنك على ما تشاء قدير.

- اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا.

- اللهم إني أسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

جدير بالذكر أن أفضل أدعية ليلة القدر:

اللهم مع هذه النّفحات المُباركة برحمتك، نسألك من برحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وشفاءً لأسقامنا، وأن تجعلنا من عبادك الفائزين المقبولين في شهر رمضان المُبارك.

ياالله يا مَن لا تَردُّ سائلًا، ويا من لا تُخيّب للعبدوسائلًا أسألك بحقّ أسمائك الحُسنى أجمعين،، أن تغفر لنا ما تكدّس من الذّنوب، وأن تُكرمنا لما فيه الخير لنا، في الدّنيا ويوم نلقاك يا أرحم الرّاحمين.