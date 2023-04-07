الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1.. مصطفى خاطر يعاني من مرض نفسي

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

عرضت قناة الحياة الفضائية منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وهو من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن، وهو من المسلسلات الـ15 حلقة تعرض في النصف الثاني من رمضان.

احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1

وضمن احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1 ، استقبل الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) يوسف (مصطفى خاطر) في عيادته النفسيه وذلك بعد أن قام الثاني بحجز كشف مستعجل ودار بين كلا من الطرفين حديث طويل ليكشف منه الدكتور سهام طبيعة مرض يوسف والذي طالما تحدث إلا أنه في نهاية كل حديث يؤكد أن لازال مرضه غير مفهوم.

ويجسد الفنان (مصطفى خاطر) دور يوسف والذي يعمل شيف في إحدى المطاعم ومن خلال سرد لبعض التفاصيل توقع الدكتور سهام أنه يعاني من عصبية مزمنة خاصة بعد سرد لبعض المشاجرات التي قام بها في المطعم والتي كانت تصل للمشاجره بالأيدي والتعدي بالضرب بسبب عصبيته المزمنه وعندما أوضح الدكتور سهام أن ما يعاني منه يوسف من مرض نفسي هي عصبية مزمنة أكد له أن هذا ليس سبب لزيارته وأن العصبية لا تشكل له أزمة نفسية وأن سبب وجوده لازال مجهول وغامض.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 1.. مصطفى خاطر داخل عيادة الطبيب النفسي

بعد قليل.. عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة

مسلسل كشف مستعجل

وخلال حديث يوسف (مصطفى خاطر) مع الدكتور سهام محمد (محمد عبد الرحمن) كشف عن بعض الملامح الخاصه في شخصيته وكشف عن قصه حبه لعاليا (هنادي مهنا) والتي جذبته منذ اللقاء الأول منذ أن شاهدها وهي تغني في إحدى الحفلات مره باللغه الفرنسيه وأخرى مهرجانات شعبيه وعلى الرغم من أن عاليا لا تبدي له أي اهتمام او تبادله أي مشاعر ولكنه تمسك بها حتى أن اقنعها أن يرتبطا سويا وفي إحدى المرات تعدى على مساعد المخرج الذي كانت تقوم أمامه بإحدى الأدوار بالضرب بسبب إهانته لها وهو الأمر الذي بدأ من بعدها علاقتهما سويا.


كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن والفنانة هنادي مهنا والفنانة إلهام وجدي، وهو إحدى مسلسلات التي تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وكان قد تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم على منصة watch it وهي أول أعمال المنصة.

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