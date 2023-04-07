أمن القاهرة يفحص منشور إختفاء الطالبة مريم بالعباسية

يفحص رجال مباحث القاهرة واقعة اختفاء الطالبة مريم عبدالرحمن أثناء ذهابا لجامعتها بمنطقة العباسية بالوايلي.

ورصدت أجهزة الأمن منشور لوالد الطالبة المختفية، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، للتأكد من صحتها ومعرفة مكان تواجد الفتاة.

ونشر والد الطالبة المختفية منشور على صفحته ناشد الناس مساعدته في ايجادها.

وقال الأب في المنشور "أحبتي في الله سامحوني اني اشغلكم في الشهر الكريم واثقالكم بالهموم ولكن لقد تقطعت السبل وطرقت جميع الأبواب إلا بابكم الكريم "

وأضاف "لقد اختفت ابنتي وفلذة كبدي منذ يوم الثلاثاء الماضي الساعه ٨.٣٠ ص، اثناء ذهابها لدروس جامعتها في العباسية، ومنذ ذلك الحين وابنتي لا اعلم عنها اي شيئ"